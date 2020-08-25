Публикуем видео погони со стрельбой в Пскове

10:00, 25 августа 2020, ПАИ

Ночью 23 августа в полицию Пскова поступило сообщение о том, что от кафе на улице Олега Кошевого отъезжает белый ВАЗ-2104, а управляет транспортом мужчина в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову незамедлительно выехали по указанному адресу для проверки данной информации. Транспортное средство удалось обнаружить на улице Ипподромной. Однако на требования инспекторов дорожной полиции остановиться, указание жезлом регулировщика и свистком пскович не отреагировал и попытался скрыться.

Инспекторами ДПС было организовано преследование машины правонарушителя. На неоднократные указания остановить авто, подаваемые с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства, водитель не реагировал, а также грубо нарушал правила дорожного движения при попытке скрыться, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Руководствуясь Федеральным законом «О полиции», стражи порядка решили остановить авто с помощью огнестрельного оружия и произвели предупредительный выстрел в воздух на улице Крестки. Но и это не остановило водителя транспортного средства, мужчина продолжил уходить от преследования. Автомобиль был остановлен после выстрела по задним колесам, автолюбитель был задержан.

Установлено, что транспортом управлял мужчина 1991 года рождения. При общении с псковичом полицейские почувствовали запах алкоголя у него изо рта. Мужчина прошел медицинское освидетельствование на месте. Специальный прибор показал опьянение водителя - 0,644 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, при допустимой норме - 0,16 миллиграмма. При проверке также выяснилось, что летом 2020 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Авто было помещено на спецстоянку, а его владелец доставлен в отдел полиции для рассмотрения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.7 «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» КоАП РФ. По данному факту проводится проверка ввиду наличия признаков уголовно наказуемого преступления, предусмотренного статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» УК РФ.