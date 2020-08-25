Четыре артснаряда обезвредили за сутки в Псковской области

09:14, 25 августа 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки были обезврежены четыре артснаряда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова в деревне Шарабино Псковского района обезвредила два артиллерийских снаряда калибра 45 мм.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Комша Великолукского района обезвредила артснаряд 152 мм.

На проспекте Октябрьском в Великих Луках также был обезврежен артснаряд 122 мм.