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Общество

Четыре артснаряда обезвредили за сутки в Псковской области

В Псковской области за сутки были обезврежены четыре артснаряда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова в деревне Шарабино Псковского района обезвредила два артиллерийских снаряда калибра 45 мм.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в деревне Комша Великолукского района обезвредила артснаряд 152 мм.

На проспекте Октябрьском в Великих Луках также был обезврежен артснаряд 122 мм.

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