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Из-за пожара на улице Советской в Пскове эвакуировали 10 жильцов

Фото Дарьи Хватковой.

10 человек эвакуировали из-за пожара в Пскове на улице Советской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

25 августа в 01:40 поступило сообщение о пожаре на улице Советской, 55. В однокомнатной квартире сгорели постельные принадлежности. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении хозяина. Из дома было эвакуировано 10 человек, никто не пострадал.

24 августа в 10:46 в деревне Домахино Островского района сгорел жилой дом и две хозяйственные постройки. Причиной пожара стал поджог.

В 14:46 того же дня в деревне Филиппково Дновского района сгорела хозяйственная постройка. Причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 18:14 на улице Временной в Пскове на складе изнутри сгорела кровля. Причиной стало короткое замыкание электропроводки.

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