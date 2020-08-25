Горячее водоснабжение на Завеличье в Пскове восстановлено
Авария на теплосетях на Завеличье устранена в срок, сообщили Псковскому агентству информации в Псковских тепловых сетях.
Противоаварийные работы на улице Байкова были завершены около 23:00. Подача горячей воды была восстановлена.
«Протечка устранена, трубы заполнены теплоносителями, и совсем скоро горячая вода будет в квартирах!» - сообщили на предприятии.
Ранее сообщалось, что без горячей воды остаются жители 19 домов города. Сбой подачи горячего водоснабжения произошёл из-за аварии на трассе на улице Байкова. Время начала подачи горячего водоснабжения было скорректировано в 19 домах: на улице Михайловской, д. 1, на улице Крестки, д. 7, на улице Владимирской, д. 2, 4, 6, 8, 3а, 5а, 5б, 7а, 7б, на улице Никольской, д. 1, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а.