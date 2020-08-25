Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей

11:03, 25 августа 2020, ПАИ

В прошедшем учебном году, в пандемию, школьники Псковской области особенно почувствовали значимость учителей и поняли, что не так просто самостоятельно изучать материал, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на августовском педагогическом совете, который проходит 25 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Котова, конец прошедшего учебного года стал для всех «вызовом», к такому никто не был готов. Учителя освоили средства связи, а общение на «одном языке» сблизило поколения, считает Котов.

От лица законодательного органа региона и от себя лично Александр Котов поздравил всех с приближающимся началом учебного года.

«В этом году дети и родители ждут события [1 сентября — ПАИ] как никогда, с надеждой и тревогой. К сожалению, в нашей стране и в мире трудно спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация. Опасность инфекции не отступила, мы вынуждены будем принимать нестандартные, но продуманные решения, которые будут связаны с тем, чтобы обеспечить безопасность и здоровье детей», - сказал Котов.

Кроме того, парламентарий считает, что в масштабах Псковской области вряд ли можно назвать прошедший учебный год успешным, но при этом Котов поблагодарил педагогов «за любовь к профессии и энтузиазм»: «Наши учителя оказались на высоте, спасибо огромное за это».

По мнению Александра Котова, возвращение детей в классы станет «новшеством», проверкой готовности к следованию правилам. Котов уверен, что сегодня риски, связанные с заболеваемостью коронавирусом, в регионе снизились, но «проблема и опасность рядом с нами».

«Ваша работа требует огромных затрат, но результат того стоит, пусть труд приносит радость и заслуженное признание общества», - обратился к учителям Александр Котов.