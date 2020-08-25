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Общество

Игорь Сопов: Конкуренция на выборах 13 сентября в Псковской области будет жесткая

«Понимаем, что конкуренция политическая [на выборах 13 сентября — ПАИ] будет жесткая, хотели бы, чтобы партии при назначении членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей относились и к своим оппонентам политическим и к избирательным комиссиям вежливо и работали в рамках закона», - заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live 25 августа.

По словам Игоря Сопова, иногда политические партии свои провалы пытаются «списать на действия избиркомов или оппонентов». «Хотелось бы, чтобы все проходило в рамках закона. Мы подготовили увеличенные формы протоколов, которые будем рекомендовать вывешивать на избирательных участках, где будут указаны права и обязанности членов комиссии с правом совещательного голоса и права и обязанности наблюдателей. Чтобы коллеги понимали, каким образом происходит работа», - сказал Сопов.

Кроме того, он заявил, что если на выборах возникает «спорная ситуация», то ее будут решать в рамках закона и ни в коем случае не планируется «прибегать к уловкам, которые могут вызвать лишний шум».

«Надеюсь, что взаимовежливо эта кампания пройдет», - резюмировал Сопов.  

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