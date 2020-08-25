Более 4,5 тысяч школьников отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области

11:56, 25 августа 2020, ПАИ

Более 4,5 тысяч псковских детей отдохнули этим летом в оздоровительных лагерях Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе традиционного августовского педагогического совета, который проходит в Пскове 25 августа.

Александр Седунов рассказал, что в организации детского отдыха принимало участие 59 организаций, работало 10 загородных лагерей, 49 дневных оздоровительных лагерей, с момента открытия лагерей в Псковской области 15 июля в них отдохнуло более 4,5 тысяч детей. Все детские лагеря закроются 30 августа.

Руководитель комитета по образованию напомнил, что в связи с пандемией коронавируса все лагеря имели санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, работа в учреждениях отдыха была организована с учетом карантинных мер.