0
12:56
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
12:45
Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября
12:19
Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников
11:25
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
11:03
Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей
10:43
Горячее водоснабжение на Завеличье в Пскове восстановлено
10:39
Августовский педсовет проходит в Пскове
Еще новости
Общество

Более 4,5 тысяч школьников отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области

Более 4,5 тысяч псковских детей отдохнули этим летом в оздоровительных лагерях Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе традиционного августовского педагогического совета, который проходит в Пскове 25 августа.

Александр Седунов рассказал, что в организации детского отдыха принимало участие 59 организаций, работало 10 загородных лагерей, 49 дневных оздоровительных лагерей, с момента открытия лагерей в Псковской области 15 июля в них отдохнуло более 4,5 тысяч детей. Все детские лагеря закроются 30 августа.

Руководитель комитета по образованию напомнил, что в связи с пандемией коронавируса все лагеря имели санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора, работа в учреждениях отдыха была организована с учетом карантинных мер. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
25 августа 2020
Премьера спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» откроет новый театральный сезон в Пскове
Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября
25 августа 2020
Александр Нестерук рассказал, как будет организована учеба в школах с 1 сентября
Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников
25 августа 2020
Линейки 1 сентября в Псковской области пройдут только для первоклассников и 11-классников
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
25 августа 2020
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей
25 августа 2020
Александр Котов: В пандемию школьники особенно почувствовали значимость учителей
25 августа 2020
Горячее водоснабжение на Завеличье в Пскове восстановлено
Августовский педсовет проходит в Пскове
25 августа 2020
Августовский педсовет проходит в Пскове
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября
25 августа 2020
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября

Идет загрузка...