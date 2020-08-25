Псковским учителям компенсировали затраты на домашний интернет

12:11, 25 августа 2020, ПАИ

В Псковской области все сотрудники образовательных учреждений получили единовременную компенсацию за использование интернета дома во время дистанционного обучения. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на педагогическом совете 25 августа.

По словам Александра Седунова, учебный год школы региона заканчивали в «уникальных условиях» из-за пандемии коронавируса. «Мы перешли на дистанционный формат и организовали работу дежурных групп в детских садах», - он поблагодарил всех сотрудников дежурных групп, подчеркнув, что через них «проходила основная работа».

«Работа по созданию дежурных групп в школах была тяжелее, благодаря губернатору на территории Псковской области выдали продуктовые наборы школьникам», - сказал Седунов, добавив, что в этом году дистанционный формат работы был также налажен на момент проведения Единого государственного экзамена.

Александр Седунов подчеркнул, что за время пандемии школьники более 100 тысяч раз посмотрели образовательные материалы и видеоуроки.