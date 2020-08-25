Белорусские пиломатериалы прошли через границу в Псковской области

13:20, 25 августа 2020, ПАИ

В Псковской области через границу прошли белорусские пиломатериалы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Пиломатериалы из березы направились в адрес мебельной компании Ленинградской области после прохождения контроля в фитосанитарном карантинном пункте пропуска «Долосцы» в Псковской области.

Всего было проверено две партии пиломатериалов из берёзы общим объёмом 36,4 квадратных метра.

При осуществлении фитосанитарного контроля нарушений выявлено не было, древесная продукция продолжила следование в адрес получателя.