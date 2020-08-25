27-летнего мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Великолукском районе

13:27, 25 августа 2020, ПАИ

В Великолукском районе сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

27-летний подозреваемый прибыл в Великие Луки, чтобы забрать в тайнике наркотические средства, предназначенные для сбыта на территории соседнего региона. Однако, благодаря слаженной работе сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков и инспекторов ДПС, он был задержан на федеральной трассе «Балтия». У мужчины изъяли порядка 20 граммов мефедрона и столько же таблеток «экстази».

По данному факту возбудили уголовное дело.