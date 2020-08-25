Отдых в санаториях Псковской области занял 6-е место по Северо-Западу
6-е место по Северо-Западу занял отдых в санаториях Псковской области, сообщает ТурСтат. Рейтинг составлен сервисом бронирования Санатории-России.рф по анализу популярности санаторного отдыха по кешбэку.
Отдых по кешбэку в санаториях Псковской области является одним из самых популярных на Северо-Западе страны.
В среднем на Северо-Западе страны платят 46,5 тысячи рублей по кешбэку за путевку в санаторий.
В первую пятерку регионов Северо-Запада по популярности санаторного отдыха по кешбэку входят Ленинградская область, Калининградская область, Вологодская область, Республика Карелия и Новгородская область.