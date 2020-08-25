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Общество

Отдых в санаториях Псковской области занял 6-е место по Северо-Западу

6-е место по Северо-Западу занял отдых в санаториях Псковской области, сообщает ТурСтат. Рейтинг составлен сервисом бронирования Санатории-России.рф по анализу популярности санаторного отдыха по кешбэку.

Отдых по кешбэку в санаториях Псковской области является одним из самых популярных на Северо-Западе страны.

В среднем на Северо-Западе страны платят 46,5 тысячи рублей по кешбэку за путевку в санаторий.

В первую пятерку регионов Северо-Запада по популярности санаторного отдыха по кешбэку входят Ленинградская область, Калининградская область, Вологодская область, Республика Карелия и Новгородская область.

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