0
16:04
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
15:41
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
15:34
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
15:10
Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года
15:06
Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября
15:01
«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
14:54
РЕВИЗИЯ: Как устроены новые ясли в детском саду «Золотой ключик»
Еще новости
Общество

Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области

В Псковской области коронавирусом заболел ещё 41 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки коронавирусом в регионе заразился 41 человек. Общее количество заражённых достигло 4499. За минувшие сутки количество вылечившихся осталось неизменным – 3169, умер 61 человек.

Статистика по районам: Псков – 1431, Великие Луки – 863, Бежаницкий район – 55, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район – 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район – 14, Невельский район – 146, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район – 122, Опочецкий район – 46, Островский район – 327, Палкинский район – 53, Печорский район – 81, Плюсский район – 103, Порховский район – 156, Псковский район – 382, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 32, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район – 24.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Великих Луках коронавирусом заболели 863 человека 1431 человек заболел коронавирусом в Пскове Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области 739 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Глава Тувы вновь заразился коронавирусом Ещё три человека заболели коронавирусом в Псково-Печерском монастыре В России создают способную спрогнозировать вспышки пандемий систему В Великих Луках за сутки никто не заразился коронавирусом 1 415 человек заболели коронавирусом в Пскове Более 3 тысяч человек в Псковской области вылечились от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
25 августа 2020
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года
25 августа 2020
Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года
Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября
25 августа 2020
Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября
«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
25 августа 2020
«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
Водители маршруток в Великих Луках прекратят забастовку после обеда
25 августа 2020
Водители маршруток в Великих Луках прекратят забастовку после обеда
Водители маршруток бастуют в Великих Луках
25 августа 2020
Водители маршруток бастуют в Великих Луках

Идет загрузка...