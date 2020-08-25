Ещё 41 человек заразился коронавирусом в Псковской области

13:45, 25 августа 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заболел ещё 41 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

За сутки коронавирусом в регионе заразился 41 человек. Общее количество заражённых достигло 4499. За минувшие сутки количество вылечившихся осталось неизменным – 3169, умер 61 человек.

Статистика по районам: Псков – 1431, Великие Луки – 863, Бежаницкий район – 55, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район – 107, Красногородский район – 41, Куньинский район –39, Локнянский район – 14, Невельский район – 146, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район – 122, Опочецкий район – 46, Островский район – 327, Палкинский район – 53, Печорский район – 81, Плюсский район – 103, Порховский район – 156, Псковский район – 382, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 32, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район – 24.