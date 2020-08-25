В 2021 году изменят ЕГЭ по истории и литературе

14:08, 25 августа 2020, ПАИ

ЕГЭ по истории и литературе изменят в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по 15 предметам Единого государственного экзамена в 2021 году. В частности, изменения коснутся заданий по литературе и истории.

Документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Также с их помощью будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их ждёт на экзаменах в новом учебном году.

Изменения отсутствуют в заданиях по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам.

Структура и содержание КИМ по биологии также не изменились, но время выполнения экзаменационной работы увеличено с 210 до 235 минут. Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. Изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.

В КИМ ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом. Теперь в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или литературных факта.

В историческом сочинении в ЕГЭ по истории изменены требования, содержащиеся в задании, и максимальный балл за его выполнение.

Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трёх исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трёх предложенных в конкретном варианте КИМ исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей.

Наиболее существенные изменения произошли в ЕГЭ по информатике и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить в КИМ задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск.