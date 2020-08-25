«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
Псковское агенство информации представляет очередной выпуск ПАИ-live «На ходу» с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным.
Как идёт ремонт дорог по нацпроекту БКАД, когда запустят улицы Фабрициуса и Поземского после глобальной реконструкции, сколько осталось ждать расширения ул. Кузбасской Дивизии до 4 полос, новый мост в городской черте Пскова - фантастика или реальность, какие улицы закроются на ремонт осенью, будет меньше или больше денег на дороги в 2021 году - об этом и многом другом в разговоре с Борисом Елкиным.