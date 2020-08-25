Александр Козловский: Дети и в городах, и в деревнях должны расти в современных условиях

14:28, 25 августа 2020, ПАИ

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил, что дети в городах и деревнях должны расти в современных условиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Депутат провёл встречу с активистами местного отделения партии Новосокольнического района. Вместе с однопартийцами он обсудил реализацию нацпроектов на территории района. Благодаря активной позиции губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и районной администрации Насвинская школа стала участницей нацпроекта «Образование». К 1 сентября в школе будет отремонтирован пищеблок. Здесь же в новом учебном году заработает центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Как отметил Александр Козловский, большую помощь в создании комфортных условий для обучения в сельских школах оказывают и представители предпринимательского сообщества. Так, на прошедшей встрече была достигнута договоренность о том, что генеральный директор ОАО «Красное знамя», депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов поможет Насвинской школе в приобретении мебели, необходимой для полноценной работы кабинетов Центра «Точка роста».

«Так совместными усилиями мы делаем всё возможное для всестороннего развития детей в районах Псковской области. Ребятишки и в городах, и в деревнях должны расти и развиваться в современных условиях», - отметил Александр Козловский.

Также на встрече с партийцами он обсудил вопросы, которые волнуют жителей Новосокольнического района. Речь шла о ремонте дорог, в том числе регионального значения, вывозе ТБО и газификации.

Что касается газификации, то Александр Козловский напомнил о том, что партия «Единая Россия» предложила утвердить федеральный проект «Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года», в котором должны быть определены целевые показатели по каждому субъекту и объемы финансирования. При этом предполагается, что весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан будет возложен на «Газпром».

«Если этот проект удастся реализовать, то будет внесен существенный вклад в развитие сельской местности. Тем более если учесть, что в Псковской области много населенных пунктов и они разбросаны по всему региону», - заключил Александр Козловский.