РЕВИЗИЯ: Как устроены новые ясли в детском саду «Золотой ключик»

14:54, 25 августа 2020, ПАИ

Эпидемия эпидемией, а жизнь продолжается: дети растут, родители выходят на работу, детские сады возвращаются к привычному режиму. Новый школьно-детсадовский сезон на Завеличье начнётся с открытия пристройки к детскому саду «Золотой ключик». Меньше чем за год здесь возвели одноэтажную пристройку для яслей на 80 мест. Пусть вас не смущает скромное слово «пристройка». На самом деле это вполне себе отдельное, просторное и светлое здание, куда в ближайшие дни мамы и папы приведут своих малышей. Теперь подробности.

Пойдём за гаражи?

Начиналось всё с гаражей, точнее с их сноса. В сентябре 2019 года во дворе на Рижском проспекте, 56 Б, приступили к демонтажу ржавых металлических автодомиков. Тогда рабочие снесли 34 гаража, которые их владельцы незаконно поставили на муниципальной земле сразу за забором детского сада. «Всё-всё было в гаражах. Здесь и пили, и курили, и кололись. Чего только не делали!..» - рассказывает заведующая Елена Кондратова.

Территорию отдали саду, расчистили, а летом здесь появилось семь веранд с яркими детскими площадками. Малышня постарше уже опробовала «инвентарь» в виде песочниц, скамеечек, столиков, качалок и лазалок. Отдельная суперспособность новых площадок - здесь можно носиться и падать без опасения разбить коленки, все поверхности устланы специальным прорезиненным покрытием, которое запросто выдерживает неоднозначную псковскую погоду.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова









Раньше старенькая детская площадка и веранды образца 1980-х годов находились как раз на месте будущей пристройки.

От двух месяцев до трёх лет

Здание на четыре ясельные группы для малышей от 1,5 до 3 лет появилось благодаря региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти работы из федерального бюджета выделили более 65 млн рублей.

Сразу за пристройкой разместились ещё семь веранд и площадок. В итоге каждая группа (теперь их в саду 14) имеет своё компактное место для игр, где можно скакать, закапывать «секретики», готовить салат из одуванчиков, наряжать кукол, играть в догонялки и катать машинки. Мечта!

В этом году число воспитанников в «Золотом ключике» возрастает с 240 до 340. Солидно, особенно с учётом расположения сада. Сюда удобно водить детей не только родителям из ближайших окрестностей, но и тем, кто живёт на дальнем Завеличье, а работает, например, в центре. Отвёз чадо в сад, а сам со спокойной душой отправляешься на службу.

«100 человек на появившиеся места мы набрали моментально. Родители, конечно, очень рады. Многие как раз хотели отдать своих двухлеток в ясли, а возможности такой не было. Зато теперь у нас большие, светлые группы, шикарные спальни. Здание получилось замечательное! После появления дополнительного крыла весь сад, конечно, «заиграл» по-другому» - радуется Елена Кондратова.

Одна из четырёх групп, которые разместятся в пристройке, готова принимать младенцев с двух месяцев. Отличное решение в ситуации, когда маме позарез надо выйти на работу, а няня и бабушка – не вариант. Правда, пока отчаянных карьеристок, которые решились отдать грудничка под опеку воспитателей, в яслях нет. Но мне известны несколько примеров родителей, которые были бы очень рады такой возможности. Совсем маленьких крошечек в яслях будут кормить не только готовыми смесями, но и маминым молоком, которое можно отдавать воспитателям с утра. Думаю, многие мамы будут рады возможности оставить малыша в надёжных руках на несколько часов, а самим в это время смотаться по делам в поликлинику или присутственное место, куда с младенцем ну никак.

В группе для грудничков (таких мест в яслях 10) есть и специальные кроватки, и пеленальные столики, и стульчики для кормления, а также ширма, за которой мама спокойно может покормить малыша перед уходом.

Обратный отсчёт

В новом одноэтажном крыле, которое сообщается с основным зданием детского сада небольшим переходом, как это обычно говорят, всё готово к открытию, остались последние штрихи. «Столы, стулья, кроватки, игрушки, посуда – абсолютно новые. Всё это нам помог приобрести город, выделив из бюджета 1,5 млн рублей. В субботу нам привезут жалюзи, на следующей неделе ждём ковры и материалы для занятий по системе Монтессори», - делится заведующая.

Во всех группах установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Это, кстати, не веяние последних месяцев, иметь такие устройства каждому детскому саду было положено ещё в доковидную эпоху. В моё время, пожалуй, единственным обеззараживателем групп была хлорка напополам с водой, но, к счастью, прогресс неумолим.

Условно группу можно разделить на четыре части: прихожая со шкафичками, спальня, пространство для игр и туалетная комната с ванной, биде, раковинами, малюсенькими унитазами и горшками для тех, кому на унитаз пока не вскарабкаться. Перебои с горячей водой саду не страшны, на этот случай имеются бойлеры.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



















По нацпроекту же для прачечной (в основном здании) приобрели две стиральные машинки и две автоматические сушилки для белья. За один раз в таких машинках можно постирать и высушить примерно 25 кг простыней и полотенец. «Очень удобно и комфортно. Плюс нам только-только привезли гладильный каток, поэтому всем необходимым мы обеспечены от и до», - рассказывает Елена Кондратова.

В каждой из четырёх групп предусмотрено также помещение для мини-кухни. В небольшом пространстве есть мойка, полки, шкафчик, разделочный стол и даже автоклав для стерилизации посуды. Завтраки, обеды и полдники в группу будут доставлять из пищеблока в основном здании. На мини-кухнях кашки и супчики разложат по тарелкам и подадут малышам.

Основное здание «Золотого ключика» уже работает в обычном режиме – родители понемногу возвращаются из отпусков, все отходят от весенне-летних стрессов, связанных с карантином, и заново привыкают жить в существующих обстоятельствах.

И сад, и ясли укомплектованы персоналом, и после официальной приёмки и разрешения от управления образования родители, облегчённо выдохнув, смогут, наконец, привести сюда своих драгоценных малышей.