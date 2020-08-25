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Общество

«Народный контроль» в Пскове проверил товары для школьников

Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» провели рейд по мониторингу  стоимости школьных принадлежностей, одежды и обуви для младших  школьников, а также посмотрели наличие ассортимента данных товаров в магазинах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии. 

Участники рейда проверили три торговые точки: «Детский мир» на ул. Советской, 13,  «Канцпарк» на ул. Советской, 9 и магазин швейной фабрики «Славянка» на Рижском пр., 40. Общественники ознакомились с ценами  на школьные принадлежности и одежду,  определили примерную стоимость  набора канцтоваров и школьной формы для первоклассника к началу учебного года.

«Минимальная стоимость канцелярского набора, включая школьный рюкзак, обойдется семье в сумму  около 1,5 тыс. рублей. Школьная форма с учетом  обуви, сменной обуви и спортивной формы будет стоить в районе 5 тыс. рублей. Школьная форма производства  псковской швейной фабрики «Славянка»  -  подороже, но мы обратили внимание на ее высокое качество. В целом ассортимент школьной формы, школьных принадлежностей разнообразен. Цена соответствует качеству изделий и доступна для разных групп населения», - отметила активист партпроекта «Народный контроль» Фаина Науменко.

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