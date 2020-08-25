Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября

15:06, 25 августа 2020, ПАИ

В конце ноября улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Планировали сдать объект в эксплуатацию к 1 октября, - отметил Борис Елкин. – Но сдать объект не значит открыть движение. Это запланировано на конец ноября».

По словам Елкина, уже уложен асфальт на улице Гражданской, на части улицы Яна Фабрициуса и пересечения Фабрициуса и Гражданской, а также на улице Гражданской в сторону улицы Советской.

После завершения ремонта улицы Яна Фабрициуса рабочие приступят к верхним слоям бетона.

«Надеюсь, что к 1 октября откроем движение, а в конце ноября введём в эксплуатацию», - подчеркнул Борис Елкин, добавив, что предпосылок к срыву сроков уже нет.

Спикер добавил, что остаётся только укладывать асфальт, сделать газоны, освещение.