Водители маршруток в Великих Луках прекратят забастовку после обеда

14:49, 25 августа 2020, ПАИ

Администрация Великолукского района проводит разъяснительную работу с населением на местах остановок общественного транспорта в связи с отсутствием маршруток, которые сегодня, 25 августа, прекратили оказывать транспортные услуги. Об этом сообщила газета «Наш путь».

Обещается, что транспортное сообщение возобновится после 14:00 часов.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках и Великолукском районе произошел транспортный коллапс из-за того, что бастуют водители маршруток. Уже несколько лет в южной столице региона отсутствует муниципальный городской общественный транспорт. Все перевозки осуществляют частные компании.

В социальных сетях в связи со сложившейся в Великих Луках ситуацией горожане требуют вернуть городские автобусы.



