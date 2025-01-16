Михаил Ведерников – о контроле за реализацией нацпроектов: Работа в этом направлении всегда в зоне особого внимания

22:37, 16 января 2025, ПАИ

Работу по предупреждению правонарушений при реализации региональных и национальных проектов обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло в правительстве Псковской области сегодня, 16 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что финансирование выделяется серьёзное, поэтому работа в этом направлении в зоне особого внимания. Только в прошлом году на реализацию нацпроектов было направлено 12,6 миллиарда рублей, из которых реализовано 99,7 %, отметил глава региона.

«Работа в этом направлении всегда в зоне особого внимания. За отчётный период на территории региона проведено 42 проверки юрлиц, выявлено 18 экономических преступлений в сфере реализации нацпроектов», – привёл статистику Михаил Ведерников.

Также участники совещания наметили возможные шаги к улучшению взаимодействия различных органов и ведомств в данной сфере.

«Многое по-прежнему было сделано в межведомственном взаимодействии. Результаты ещё обсудим детально, но отдельно хочу поблагодарить представителей прокуратуры, ФСБ, МВД и других силовых и надзорных органов за конструктивное взаимодействие и принципиальный подход», – сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что безопасность при проведении матчей на стадионе клуба «Луки-Энергия» обсудили в правительстве региона.