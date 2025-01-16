За соблюдением права псковских сотрудников на выходной для прохождения диспансеризации будет следить областная прокуратура

23:52, 16 января 2025, ПАИ

В ходе встречи с работодателями Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников обсудил вопросы, связанные с проведением профилактических осмотров и диспансеризации работающего населения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В совещании приняли участие руководители профильных исполнительных органов, главы муниципальных образований, руководители крупнейших промышленных предприятий области, медицинских учреждений и профсоюзных организаций.

Глава региона напомнил о том, что в соответствии с указом президента о национальных целях развития России одной из ключевых задач является увеличение продолжительности жизни граждан.

«Диспансеризация – это один из наиболее эффективных инструментов для достижения этой цели. Это ключевая рекомендация Министерства здравоохранения, которая поможет нам улучшить демографическую ситуацию в регионе. Без проведения диспансеризации мы не сможем обеспечить устойчивое развитие экономики и производственных мощностей предприятий», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что за соблюдением права сотрудников на один день для прохождения диспансеризации будет внимательно следить областная прокуратура.

«Мы понимаем, что необходимо создать условия, чтобы сотрудники могли пройти обследование, не отрываясь от работы. Мы готовы идти навстречу и предоставлять услуги выездной диспансеризации», – сказал губернатор Псковской области.

Также работодателям было предложено организовать диспансерное наблюдение сотрудников раз в квартал. Это позволит провести дополнительные медицинские осмотры в случае выявления заболеваний. «Благодаря диспансеризации вы сможете повысить качество жизни своих сотрудников и производительность труда. В перспективе это позволит сократить время, которое люди проводят на больничных. Как ответственные граждане, вы можете внести свой вклад в сохранение и развитие нашего региона», – обратился к работодателям Михаил Ведерников.

Руководители предприятий Псковской области поделились своим опытом организации профилактических мероприятий и диспансеризации на своих производственных площадках. Кроме того, участники совещания обсудили показатели охвата профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией определённых групп взрослого населения, а также рассмотрели вопросы нормативного регулирования профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров.