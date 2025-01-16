При пожаре в первую очередь спасаем людей – Сергей Лаврухин

19:17, 16 января 2025, ПАИ

При пожаре в первую очередь спасают людей и только потом животных, объяснил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.

«Спасаем и много животных, но статистики нет. С котами целая история: не всегда надо спешить спасать кота, но и бросать его нельзя», – отметил Сергей Лаврухин. Иногда кот просто залез на дерево и может слезть самостоятельно, а в итоге жители вызывают спасателей, которые вынуждены заниматься котом. «В любом случае мы как спасали животных, так и будем спасать», – подчеркнул Сергей Лаврухин.

Он уточнил, что есть разные ситуации, в которые попадают животные, и в качестве примера напомнил о случае, когда собака провалилась под лёд у деревни Писковичи в Псковском районе. Прибывшим спасателям удалось спасти животное.

«Животные – это братья наши меньшие, мы никуда от них не отходим. Но надо понимать, что главная задача всей службы спасения – это спасение жизни людей», – заключил Сергей Лаврухин.