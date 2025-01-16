Более 1300 задач выполнила «Дружина» Псковской области за год
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл первое координационное совещание по обеспечению правопорядка. Одним из вопросов повестки стало обсуждение результатов работы отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в прошлом году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Михаил Ведерников отметил, что участники «Дружины» выполнили более 1 300 задач, в том числе около 650 раз оказывали помощь правоохранительным органам. С начала 2023 года они содействовали полиции в обеспечении безопасности более 40 мероприятий.
В планах – заключить соглашение между АНО «Дружина» и Главным управлением МЧС России по Псковской области о совместном патрулировании водных объектов.
Для выполнения этих задач правительство области уже закупило и передало «Дружине» моторные катера, автомобили повышенной проходимости, тепловизионную технику, системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, а также антидроновые ружья.
Отметим, «Дружина» состоит из девяти филиалов, в её рядах более двух тысяч добровольцев.
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