Более 1300 задач выполнила «Дружина» Псковской области за год

19:37, 16 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл первое координационное совещание по обеспечению правопорядка. Одним из вопросов повестки стало обсуждение результатов работы отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» в прошлом году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что участники «Дружины» выполнили более 1 300 задач, в том числе около 650 раз оказывали помощь правоохранительным органам. С начала 2023 года они содействовали полиции в обеспечении безопасности более 40 мероприятий.

В планах – заключить соглашение между АНО «Дружина» и Главным управлением МЧС России по Псковской области о совместном патрулировании водных объектов.

Для выполнения этих задач правительство области уже закупило и передало «Дружине» моторные катера, автомобили повышенной проходимости, тепловизионную технику, системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, а также антидроновые ружья.

Отметим, «Дружина» состоит из девяти филиалов, в её рядах более двух тысяч добровольцев.