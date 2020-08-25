Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года

15:10, 25 августа 2020, ПАИ

В конце 2021 года начнут ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Было в планах начать в этом году, но мы понимаем, что из стройки в стройку тяжело переходить», - добавил Борис Елкин, отметив, что ремонт улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до Вокзальной планируется начать в конце 2021 года и завершить в 2022 году.

По словам Елкина, объект капиталоемкий и более протяженный.

«В этом году улицу откроем, дадим передохнуть и снова закроем», - подчернкул спикер.