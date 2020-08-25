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Общество

Ремонт улицы Металлистов в Пскове будет завершён – Борис Елкин

В Пскове будет завершён ремонт улицы Металлистов. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Поступает много жалоб, кусок улицы Металлистов остался», - рассказал Борис Елкин, добавив, что в рамках областной субсидии сделали кусочек Металлистов, а вот кусок до Яна Фабрициуса завершён не был – он входит в объёмы работ по капитальному ремонту дороги.

Елкин отметил, что ремонт будет завершён в рамках капремонта.

«Много вопросов по Гражданской, - добавил Борис Елкин. – Между Октябрьским и Стахановской сделали, остался кусок от Стахановской до Яна Фабрициуса, он также входит в капремонт».

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