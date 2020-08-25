В Великолукском районе возобновлено транспортное сообщение

15:06, 25 августа 2020, ПАИ

25 августа более четырех часов жители Великолукского района были вынуждены обходиться без общественного транспорта. Как пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на администрацию муниципалитета, транспортное сообщение было прекращено в связи с внеплановыми проверками федеральных надзорных органов.

Сейчас по договоренности на областном уровне транспортное сообщение полностью восстановлено. Администрация Великолукского района держит ситуацию под контролем.