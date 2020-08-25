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Общество

Михаил Ведерников поручил сделать всё, чтобы сдать в срок детсад на улице Алёхина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел традиционное совещание по рассмотрению актуальных вопросов реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На встрече глава региона проанализировал ход работ по возведению в Пскове нового детского сада на улице Алехина. «К сожалению, объект проблемный. Есть значительное отставание от графика. За последнее время здесь увеличилось количество строителей — до 70 специалистов, многие виды работ ведутся параллельно», — подчеркнул губернатор в начале совещания.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов во время доклада отметил, что по некоторым позициям отставание достигает порядка 50 дней. «Подрядчик обещал, что рабочие будут трудиться в две смены, но этого не произошло», — доложил Александр Коновалов.

Михаил Ведерников призвал не возлагать всю ответственность за срыв сроков только на строительную организацию. «Абсолютно не защищаю подрядчика, они достаточно непрофессионально начали свою работу, на что мы обращали внимание, реакция была не всегда своевременной. Но здесь и к заказчику тоже вопросы», — отметил губернатор.

В пример конструктивного взаимодействия между заказчиками и подрядчиками Михаил Ведерников привел ситуацию со строительством кампуса ПсковГУ. В рамках реализации проекта создана рабочая группа по урегулированию разногласий, на объекте ежедневно работают сметчики и приемщики, к решению актуальных вопросов привлекаются профильный вице-губернатор, а также специалисты регионального Комитета по строительству и ЖКХ. Все это способствует принятию оперативных проектных решений, а также ускорению темпов работ.

«Коллеги, это наша с вами общая ответственность. Мы должны сделать все, чтобы сдать этот объект в срок. Если надо, то работать в 2 смены, в субботу, воскресенье. Необходимо проводить максимальное количество работ параллельно, заказывать оборудование», — отметил губернатор и дополнительно поручил наладить плотное ежедневное взаимодействие между заказчиком, подрядчиком и проектными организациями.

Детский сад на улице Алехина в Пскове рассчитан на 270 мест. Объект возводится в рамках реализации регпроекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На эти цели выделено более 200 млн рублей из консолидированного бюджета.

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