Борис Елкин рассказал, какие улицы будут отремонтированы в 2021 году в Пскове

15:16, 25 августа 2020, ПАИ

О том, какие улицы будут отремонтированы в 2021 году, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Сейчас мы переходим к ремонту частного сектора, - рассказал Борис Елкин. – Часть ремонта дорог, которые входят в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», придётся отложить до 2024 года».

В следующем году будет начат ремонт Октябрьского и Рижского проспектов.

«Начинают вызывать вопросы улицы Коммунальная и Чудская, - добавил Борис Елкин. – Ямочный ремонт делается, но этого уже не достаточно, нужно сделать полноценный ремонт».

По словам Елкина, полноценный ремонт нужно делать после того, как будет готов Северный обход, чтобы снять нагрузку с улицы.

«Сейчас там большой поток транзитного транспорта, особенно в ночное время», - подчеркнул Елкин.