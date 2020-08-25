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Общество

Четыре полосы на улице Кузбасской Дивизии в Пскове могут продлить до улицы Западной

В Пскове четыре полосы на улице Кузбасской Дивизии могут быть продлены до улицы Западной. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

По его словам, сейчас проект готовится к экспертизе. Елкин также рассказал, что недавно состоялись переговоры с главой города Еленой Полонской, где была достигнута договоренность о ремонте улицы Кузбасской Дивизии со стороны торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» и далее до улицы Западной.

«Затея такова, что мы сейчас запускаем объект за региональные деньги, под него просим федеральные. Мы прекрасно сейчас понимаем, что Москва не готова давать деньги под какие-то вымышленные объекты. Они хотят давать деньги только для реализации проектов. Сейчас мы проторгуем и будем просить деньги. Когда они заместятся, если придут федеральные деньги, мы сможем высвободить их уже на продолжение Кузбасской Дивизии. План грандиозный», - сказал Елкин.

Кроме того, он отметил, что в планах в этом году «расторговать» улицу Кузбасской Дивизии в сторону улицы Западной с расширением до четырех полос с полноценным съездом в Крестки, где можно «спокойно проехать в Родину». Борис Елкин считает, что это разгрузит Рижский проспект.

«Надо всячески делать магистрали, параллельные Рижскому проспекту. Сейчас он крайне загружен. Особенно пригородная часть. Это самая интенсивная дорога Псковской области, особенно учитывая, что транзит уменьшился, границы закрыты», - заключил Елкин.

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