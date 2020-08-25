Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь станет гостьей прямого эфира ПАИ-live во вторник, 25 августа, в 16:00.
В какой стадии исполнения находятся проекты приграничного сотрудничества, в которых участвует Псков, какие функции будут нести новые общественные пространства, как опыт Ганзейских дней помогает в работе - обсудим с Кристиной Кобызь в эфире ПАИ-live.