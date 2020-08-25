0
16:04
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
15:41
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
15:34
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
15:10
Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года
15:06
Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября
15:01
«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
14:54
РЕВИЗИЯ: Как устроены новые ясли в детском саду «Золотой ключик»
Еще новости
Общество

В этом году до нормативного состояния доведут 34% псковских дорог

До нормативного состояния в Псковской области в 2020 году доведут 34% дорог. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках нацпроекта мы делаем особо интенсивные проездные магистрали, - отметил Борис Елкин. – Это важно, чтобы связать районные центры друг с другом хорошими дорогами, а потом уже делать отростки от ключевых дорог».

Работы на большинстве объектов уже завершены, но есть ещё крупные объекты, которые ремонтируются.

«Несколько дней назад мы начали укладывать верхний слой на Северном обходе Пскова, - рассказал Елкин. – Верхние слои асфальта укладываются на Гдовской дороге – уложено 12 из 22 км».

В 2019 году начались работы в Усвятском районе на дороге Великие Луки – Усвяты. В следующем году на этой дороге планируется сделать два участка – в Великолукском и Усвятском районах.

На начало реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было 29% в нормативном состоянии, сейчас уже должны достигнуть 34%.

«У нас очень много грунтовых дорог, которые нужно переводить в асфальт, это очень капиталоёмкие затраты, - отметил Елкин. – Не всегда хватает денег, которые предусмотрены на нацпроект «БКАД».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
25 августа 2020
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года
25 августа 2020
Ремонт второй части улицы Яна Фабрициуса начнут в конце 2021 года
Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября
25 августа 2020
Улицу Яна Фабрициуса в Пскове введут в эксплуатацию в конце ноября
«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
25 августа 2020
«На ходу» с Борисом Елкиным: нацпроект БКАД в Псковской области - все ещё впереди
Водители маршруток в Великих Луках прекратят забастовку после обеда
25 августа 2020
Водители маршруток в Великих Луках прекратят забастовку после обеда
Водители маршруток бастуют в Великих Луках
25 августа 2020
Водители маршруток бастуют в Великих Луках

Идет загрузка...