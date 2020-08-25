В этом году до нормативного состояния доведут 34% псковских дорог

15:36, 25 августа 2020, ПАИ

До нормативного состояния в Псковской области в 2020 году доведут 34% дорог. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках нацпроекта мы делаем особо интенсивные проездные магистрали, - отметил Борис Елкин. – Это важно, чтобы связать районные центры друг с другом хорошими дорогами, а потом уже делать отростки от ключевых дорог».

Работы на большинстве объектов уже завершены, но есть ещё крупные объекты, которые ремонтируются.

«Несколько дней назад мы начали укладывать верхний слой на Северном обходе Пскова, - рассказал Елкин. – Верхние слои асфальта укладываются на Гдовской дороге – уложено 12 из 22 км».

В 2019 году начались работы в Усвятском районе на дороге Великие Луки – Усвяты. В следующем году на этой дороге планируется сделать два участка – в Великолукском и Усвятском районах.

На начало реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было 29% в нормативном состоянии, сейчас уже должны достигнуть 34%.

«У нас очень много грунтовых дорог, которые нужно переводить в асфальт, это очень капиталоёмкие затраты, - отметил Елкин. – Не всегда хватает денег, которые предусмотрены на нацпроект «БКАД».