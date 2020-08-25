Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь стала гостьей прямого эфира ПАИ-live во вторник, 25 августа.
Автор проекта «На ходу» Александр Машкарин поговорит с гостьей эфира о том, в какой стадии исполнения находятся проекты приграничного сотрудничества, в которых участвует Псков, какие функции будут нести новые общественные пространства, как опыт Ганзейскмх дней помогает в работе.