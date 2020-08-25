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Общество

Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом

Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом, чтобы затем отвезти его в псковскую зоозащитную организацию «Лесопилка». Об этом сообщает газета «Комсомольская правда - Псков» со ссылкой на Instagram приюта для животных. 

«Это трогательно и замечательно! Мы благодарим ребят за такой подарок приюту!» - отметили зоозащитники и поздравили молодожёнов с рождением новой доброй семьи.

«Мы очень хотели порадовать четвероногих и хвостатых в честь нашего праздника! Спасибо вам за поздравления, - отметила Елена Осипова. - Несколько лет назад в приюте мы взяли котенка в деревню для мамы. При переезде наша Булочка испытала стресс, поэтому мы ещё долго были на связи с руководителем «Лесопилки» Верой. Булочка выросла, теперь она гроза всех мышей в деревне. А мы периодически, по возможности, приезжаем гулять с собачками».

Большинству гостей на свадьбе не доставила дискомфорта просьба ребят. «Кто-то даже решил оформить декором пакеты с кормом. Получилось всего порядка 50 килограмм. Увидев количество еды для животных, мы были очень рады, что так много людей поддержали нашу идею», - рассказала Елена и добавила, что они не первые, кто таким образом поддержали приют.

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