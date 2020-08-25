В 2021 году на разметку дорог в Псковской области потратят меньше, чем в этом году

15:47, 25 августа 2020, ПАИ

На разметку дорог в Псковской области в 2021 году потратят меньше средств, чем в 2020 году. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

Нанесение разметки термопластиком уже было завершено.

«Будем надеяться, что она отстоит долго, у нас есть интенсивные и менее интенсивные дороги», - добавил Борис Елкин.

В следующем году регион заложил меньше средств на разметку, потому что столько красить больше не надо.

«Мы будем только подкрашивать, - отметил Елкин. – В любом случае разметка, дублирующая знаки, постоянно сносится, особенно в зимнее время, когда люди ездят на шипах».

Елкин отметил, что гарантия на разметку термопластиком - год.

«На пешеходных переходах невозможно потребовать год по причине того, что колёсами выносит разметку», - подчеркнул Борис Елкин.