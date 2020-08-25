Борис Елкин объяснил, зачем в Пскове устанавливают ограждения вдоль улиц
Зачем в Пскове устанавливают ограждения вдоль улиц, объяснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.
«Эти заборчики – элемент безопасности, - отметил Елкин. – Часто их ставят на место, где ликвидируют пешеходный переход».
По словам Бориса Елкина, такие ограждения портят историческую часть города.
«В обычной жизни очень много войны против них, - добавил Елкин. – Зачастую ограждения устанавливаются там, где это необходимо для безопасности. Особенно вблизи общеобразовательных учреждений».