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Общество

Борис Елкин объяснил, зачем в Пскове устанавливают ограждения вдоль улиц

Зачем в Пскове устанавливают ограждения вдоль улиц, объяснил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Эти заборчики – элемент безопасности, - отметил Елкин. – Часто их ставят на место, где ликвидируют пешеходный переход».

По словам Бориса Елкина, такие ограждения портят историческую часть города.

«В обычной жизни очень много войны против них, - добавил Елкин. – Зачастую ограждения устанавливаются там, где это необходимо для безопасности. Особенно вблизи общеобразовательных учреждений».

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