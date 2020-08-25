0
18:10
На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
17:41
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
17:27
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
17:06
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
16:57
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
16:14
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
16:04
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»


Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро» в Островском районе. Этот очаг COVID-19 «полыхает» в регионе с середины августа. Два новых случая зафиксированы и в очаге в Псково-Печерском монастыре. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось о 41 новом случае заболевания за сутки.

«Вирус по-прежнему представляет опасность для каждого из нас. Прошу не терять бдительности, следить за своим здоровьем и соблюдать все меры предосторожности. Берегите себя!» - написал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
25 августа 2020
На мосту через реку Шелонь в Дедовичском районе завершился монтаж балок пролётного строения
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
25 августа 2020
Светофор появится на улице Герцена в Пскове
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
25 августа 2020
Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
25 августа 2020
Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
25 августа 2020
Дорогу на улице Лужской в Пскове отремонтируют к середине осени
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
25 августа 2020
Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
25 августа 2020
Псков на карте приграничного сотрудничества - Кристина Кобызь в прямом эфире ПАИ-live
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом
25 августа 2020
Молодожёны из Пскова попросили гостей приходить на свадьбу с собачьим кормом

Идет загрузка...