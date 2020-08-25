Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро»

16:14, 25 августа 2020, ПАИ



Ещё четыре человека заболели коронавирусом в санатории «Гороховое озеро» в Островском районе. Этот очаг COVID-19 «полыхает» в регионе с середины августа. Два новых случая зафиксированы и в очаге в Псково-Печерском монастыре. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось о 41 новом случае заболевания за сутки.

«Вирус по-прежнему представляет опасность для каждого из нас. Прошу не терять бдительности, следить за своим здоровьем и соблюдать все меры предосторожности. Берегите себя!» - написал глава региона.