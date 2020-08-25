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Общество

Спил аварийных деревьев обсудили жители улицы Черняховского на встрече с Еленой Полонской

Глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу №4, заместителем главы города Сергеем Гавриловым 25 августа совершила контрольный выезд на территорию данного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Жители улицы Черняховского, встреча с которыми состоялась возле дома №4, поблагодарили власти города за выполнение их предыдущих наказов - спил нескольких аварийных тополей и установку «лежачего полицейского» возле данного дома.

При этом они отметили, что недобросовестные водители объезжают искусственные дорожные неровности по обочине и продолжают превышать разрешенную скорость. Кроме того, по мнению жильцов близлежащих домов, необходимо спилить еще несколько аварийных деревьев, растущих в непосредственной близости от их жилья.

Елена Полонская пояснила, что в настоящее время сотрудники муниципальной службы благоустройства, занимающиеся спилом аварийных деревьев, выполняют большой объем работ, связанных с ремонтом дорог и дворовых территорий. При этом она заверила, что до конца текущего дома проблема старых тополей на данной территории будет решена. Что касается недобросовестных водителей, то в адрес руководства городского ОГИБДД будет направлено письмо с просьбой взять движение автотранспорта на данном участке дороги под дополнительный контроль.

Местные жители также обозначили ряд других проблем благоустройства их микрорайона. Елена Полонская подчеркнула, что каждый из обозначенных в ходе встречи вопросов она возьмет в работу, и предложила провести через месяц аналогичную встречу, чтобы совместно оценить, насколько оперативно решаются эти вопросы.

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