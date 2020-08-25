Открытие обновленного сквера на Четырех углах в Пскове состоится 29 августа

16:53, 25 августа 2020, ПАИ

29 августа в Пскове состоится торжественное открытие отремонтированного и благоустроенного сквера на Четырех углах — угол Рижского проспекта и Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Пскова со ссылкой на начальника комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова.

«Мы его официально называем сквер 60-летия Октября, но очень хотим и уже ходатайствовали о его переименовании в Сквер искусств. Мы хотим, чтобы там люди могли выражать свое и общественное мнение, политическое мнение, а также свои творческие устремления», - заявила Кобызь.

По ее словам, в сквере установлены малые архитектурные формы, небольшая детская площадка для того, чтобы мамы с детьми могли посидеть с колясками, а в это время дети постарше — поиграть рядом.

Кроме того, в обновленном сквере на Четырех углах появятся скульптуры кузнеца Евгения Вагина. «Небольшая скульптура в виде сердца, которая говорит, что мы любим свой город, что мы, жители, должны им гордиться, любить его и беречь», - добавила гостья эфира.

Кристина Кобызь подчеркнула, что, поскольку массовые мероприятия разрешены не в полной мере, на открытии сквера будет играть небольшой оркестр, для гостей также будет работать выставка-пленер Детской художественной школы.

«Гости могут поучаствовать в квесте, который организует библиотека, и просто погулять-посидеть», - добавила она.

Администрация города Пскова участвует в трех программах приграничного сотрудничества: «Россия - Латвия 2014-2020 и «Россия - Эстония», а также «Регион Балтийского моря». В частности, сквер на Четырех углах был отреставрирован по программе «Россия - Латвия».

«Наше географическое положение позволяет участвовать во всех приграничных программах и привлекать финансирование для развития наших приграничных территорий», - заключила Кристина Кобызь.