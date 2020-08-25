Площадь Ленина в Пскове отремонтируют в 2021 году

17:06, 25 августа 2020, ПАИ

В 2021 году в Пскове отремонтируют площадь Ленина. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Никаких изменений по внешнему виду не предполагается, - отметил Елкин. – Приведут в порядок, сделают ремонт, нанесут разметку и поменяют бортовой камень».

Борис Елкин отметил, что следует оставить гранитный бортовой камень, но он дороже.

«Будем исходить из финансовых возможностей, - добавил Елкин. – Придётся заказывать, поскольку у нас в области нет производителей данного вида бортового камня».

Гранит, по словам Елкина, заказывают в Карелии.