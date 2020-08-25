В октябре в Пскове появится ещё один благоустроенный парк

17:45, 25 августа 2020, ПАИ

В октябре в Пскове появится ещё один благоустроенный парк между Красноармейской набережной и Спасо-Преображенским Мирожским монастырем. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе администрации города со ссылкой на председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь.

«Завершение благоустройства парка планируется на октябрь этого года. Администрация начинала реконструкцию дендропарка ещё в рамках программы международного сотрудничества «Эстония - Латвия - Россия». Тогда мы с 2011 по 2014 год привлекли 26 млн рублей, чтобы был приведен в порядок первый кусочек сквера. Теперь в рамках другой программы продолжаем реконструкцию до пляжа», - уточнила Кристина Кобызь.

«Это будет тихое городское экологичное местно. На острове, который в русле реки Мирожки, мы хотим организовать экологический класс для школьников. Остров расширят и сделают таким, каким он был прежде. Это место, мне кажется, станет не только местом для отдыха горожан, но и точкой притяжения туристов», - отметила Кристина Кобызь.

Также Кристина Кобызь рассказала, что в этом месте построят два мостика, перкинутые на этот остров. С них откроется прекрасный вид на Спасо-Преображенский собор и Мирожский монастырь. Там будут организованы пешеходные дорожки, освещение, для того чтобы парк был доступен и безопасен в любое время года. Один из мостиков будет реконструированный, второй построят новый. Их стилизуют под старину.

«Мы стараемся не нарушать общий исторический ландшафт, но приспособить место так, чтобы туристы, приезжая на смотровые площадки, их там будет две, могли припарковаться, послушать экскурсию и так далее», - отметила Кристина Кобызь.