Полноценную реконструкцию Октябрьского проспекта планируют сделать в Пскове

17:17, 25 августа 2020, ПАИ

В Пскове планируют сделать полноценную реконструкцию Октябрьского проспекта. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

«Явных разрушений на Октябрьском проспекте нет, но есть высокая колейность», - отметил Елкин.

Также в 2021 году будет отремонтирована площадь Ленина. Борис Елкин затруднился с ответом на вопрос, останется ли после ремонта проезжей части гранитный поребрик, подкеркнув, что этот материал существенно дороже обычного.