Борис Елкин о реконструкции улицы Леона Поземского: Стройка на долгое время

17:27, 25 августа 2020, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове.

«Объект реконструируется в рамках туристического кластера, работы будут продолжаться, - отметил Борис Елкин. – В этом году мы заканчиваем этот участок и в следующем году начинаем дальше делать, то есть это будет у нас стройка на долгое время».

По словам Елкина, сделать за один год невозможно. На ул. Леона Поземского при продолжении ремонта также будет сделано переустройство коммуникации.

«Участок от улицы Набат до Энтузиастов должен попасть в следующем году в реконструкцию, - отметил Борис Елкин. – Мы понимаем, что будут определенные раскопки, может тоже что-то найтись».

По национальному проекту «Безопасные и комфортные дороги» в 2020 году в Псковской области будет отремонтировано более 153 км автодорог. По нацпроекту региону выделено 2,4 млрд рублей.