С 25 долгами рассчитался пскович после запрета на продажу автомобиля

23:39, 25 августа 2020, ПАИ

С 25 долгами на общую сумму 130 тысяч рублей рассчитался пскович после запрета на продажу автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Псковского района УФССП России по Псковской области в отношении мужчины находилось на исполнении 25 исполнительных производств – это задолженности перед физическим лицом, налоговой инспекцией и взыскание административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Должник продолжительное время игнорировал все требования судебного пристава-исполнителя. Изменить своё решение относительно оплаты задолженности помогли принудительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта должника. В итоге пскович нашёл необходимую сумму и рассчитался с долгами.

