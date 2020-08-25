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Общество

С 25 долгами рассчитался пскович после запрета на продажу автомобиля

С 25 долгами на общую сумму 130 тысяч рублей рассчитался пскович после запрета на продажу автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Псковского района УФССП России по Псковской области в отношении мужчины находилось на исполнении 25 исполнительных производств – это задолженности перед физическим лицом, налоговой инспекцией и взыскание административных штрафов за нарушение правил дорожного движения. 

Должник продолжительное время игнорировал все требования судебного пристава-исполнителя. Изменить своё решение относительно оплаты задолженности помогли принудительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта должника. В итоге пскович нашёл необходимую сумму и рассчитался с долгами.
 

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