Организацию вывоза трупов пациентов из Великолукской больницы разберут в УФАС

17:36, 25 августа 2020, ПАИ

Организацию вывоза трупов пациентов из Великолукской больницы разберут в псковском УФАС, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В действиях Великолукской межрайонной больницы и ритуальной компании ООО «Фламинго» обнаружены признаки антиконкурентного сговора. Во время проверки антимонопольщики обнаружили переписку между должностными лицами больницы и компанией «Фламинго» по поводу участия последней в торгах. Антимонопольщикам стало известно, что при размещении аукционов заказчик создавал преимущественные условия для участия в них ООО «Фламинго».

ООО «Фламинго» расположено на территории межрайонной больницы и специализируется не только на вывозе тел и утилизации медицинских отходов, но и на оказании прочих ритуальных услуг.

Также удалось установить, что в начале 2019 года больница заключила с «Фламинго», как с единственным поставщиком, три договора на вывоз тел умерших, тогда как рынок является высококонкурентным.

Кроме того, между медицинским учреждением и ООО «Фламинго» заключены два безвозмездных договора на целый год и снова без проведения торгов. Причину такой «благотворительности» предстоит выяснить в ходе расследования.

«Мы считаем, что между больницей и ритуальной компанией было заключено соглашение, которое приводит к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Фактически рынок закрыт для других участников торгов, притом что рынок ритуальных услуг является высококонкурентным. В результате пострадали добросовестные участники, которые могли стать победителями на торгах и заключить контракт по выгодной бюджету цене», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Рассмотрение дела назначено на 2 сентября.