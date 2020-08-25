Светофор появится на улице Герцена в Пскове

17:41, 25 августа 2020, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц Герцена и Леона Поземского появится светофор. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире проекта ПАИ-livе 25 августа.

По улице Леона Поземского, за церковью Косьмы и Дамиана сделают круговое движение и, согласно проекту, светофоров не будет.

«Добавится светофор на улице Герцена, - подчеркнул Елкин. – Здесь не такое интенсивное движение, это будет скорее для пешеходов, поскольку здесь будет полноценное круговое движение».



Часть улицы Труда возле церкви Косьмы и Дамиана станет пешеходной, здесь планируется уложить брусчатку.



Борис Елкин отметил, что на работах на ул. Поземского есть небольшое отставание от сроков и не исключил, что придется по этому поводу проводить выездное совещание.