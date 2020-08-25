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Общество

Мобильные телефоны фронтовикам вручили в Усвятском, Дновском и Псковском районах

В Усвятском районе секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава района Дмитрий Петров вручил участникам Великой Отечественной войны Григорию Чернышеву и Фёдору Никитину мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью. Он также объяснил ветеранам, как ими пользоваться. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.  

В Дновском районе участие в акции приняли глава района Михаил Шауркин и директор Центра социального обслуживания района Игорь Тихомиров, которые посетили трёх участников Великой Отечественной войны и вручили им мобильные телефоны.

Ещё трём участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Псковском районе, подарки в рамках акции «Телефоны фронтовикам» привёз секретарь местного отделения партии, председатель районного собрания депутатов Андрей Неофитов.  

Встречая гостей, ветераны Великой Отечественной войны благодарили за подарки и внимание, были рады тому, что смогут бесплатно звонить родственникам по всей России. 

«Мобильные устройства адаптированы для пожилых людей: с большими кнопками и удобные в использовании. Аппараты с подключенным бесплатным тарифом позволят вызвать экстренные службы и оставаться на связи с родными, близкими, социальным работником, лечащим врачом. Фронтовики получат пожизненное обслуживание телефонов», – отметил Неофитов.

В рамках акции «Телефоны фронтовикам» мобильные телефоны с бесплатной сотовой связью вручаются участникам и инвалидам Великой Отечественной войны во всех районах Псковской области. Всего аппараты с бесплатной мобильной связью получат около 300 человек. Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия» совместно с активистами регионального штаба «Волонтёры Победы».

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