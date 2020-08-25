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В Псковском районе водитель Honda врезался в микроавтобус

25 августа в 17:53 в деревне Кислово в Псковском районе столкнулись микроавтобус Toyota и легковой автомобиль Honda. Водитель микроавтобуса в результате ДТП попал в больницу.

Водитель Toyota выезжал с прилегающей территории, а водитель Honda ехал со стороны Пскова и из-за поворота не увидел движущийся микроавтобус. Попытался затормозить, но поздно среагировал и влетел в микроавтобус. Оба транспортных средства получили серьёзные технические повреждения и восстановлению не подлежат. 

На месте работают сотрудники МЧС и инспекторы ГИБДД.

  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ
  • Honda или Toyota столкнулись в деревне Кислово
    Фото: ПАИ

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