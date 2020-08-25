Забастовка водителей маршруток в Великих Луках станет поводом для проверки УФАС

19:03, 25 августа 2020, ПАИ

Псковское УФАС проверит, как формируются городские маршруты в Великих Луках. Такое решение принял антимонопольный орган в связи с опубликованной в СМИ информацией о забастовке водителей маршруток 25 августа.

Маршрутные такси исчезли с улиц города с самого утра. Люди на остановках города стоят в ожидании общественного транспорта.

Согласно законодательству, маршруты должны формироваться и распределяться на торгах. При этом предъявляются требования к безопасности и не допускаются ограничения к участию в закупках добросовестных участников.

«Забастовка – это уже совсем крайняя мера, которая показывает, насколько сильно недовольны водители сложившейся ситуацией. Вопрос нормального обеспечения транспортного сообщения очень важный как для водителей, так и для пассажиров, тут должны быть соблюдены интересы всех», – сказала Ольга Милонаец.