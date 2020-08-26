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Общество

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

В России для защиты граждан создадут антифрод-систему. Она заблокирует звонки банковских мошенников на телефоны россиян, пишет газета «Известия».

Отмечается, что на разработку и тестирование системы операторам связи и банкам потребуется два года. Она будет анализировать техническую информацию о разговорах, например их длительность и количество, поскольку, согласно российскому законодательству, операторы связи не могут обрабатывать содержание телефонных бесед.

Эта технология будет закреплена законодательно. В ближайшее время Минэкономразвития РФ внесет соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство, а после одобрения – в Госдуму.

В 2019 году со счетов россиян было похищено более 6,4 млрд рублей. С помощью технологии планируется снизить объём хищений со счетов граждан.

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