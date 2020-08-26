Visa намерена поменять правила конвертации валют

08:01, 26 августа 2020, ПАИ

С апреля 2021 года платёжная система Visa намерена поменять правила конвертации валюты по рублёвым картам, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо с уведомлением об этом, которое было направлено в банки.

В компании пояснили, что курс будет фиксироваться на дату покупки, а не на день расчётов платежной системы и банка, как это происходит сейчас. Отмечается, что нововведение позволит защитить клиентов от резкого скачка доллара или евро. При этом в компании подчеркнули, что это нововведение не повлечёт за собой взимания комиссий.

С 11 августа правила конвертации изменила платежная система MasterCard. Теперь при совершении операции в любой валюте, кроме рублей, деньги пересчитываются по курсу на ту же дату, а не на день проведения расчётов с банком.